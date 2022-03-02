У бік Снігурівки рухається російська колона із близько 100 одиниць техніки - голова ОДА

У бік Снігурівки рухається російська колона із близько 100 одиниць техніки - голова ОДА

Ворожа колона стоїть біля підстанції.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив, що у бік Снігурівки рухаються війська російських окупантів.

Про це йдеться в Telegram.

"Колона приблизно зі 100 одиниць висунулась у бік Снігурівки. Наразі зупинилися. Стоять біля підстанції", - йдеться в повідомленні.