"У білизні, яку я купувала йому": батьки опізнали сина на кадрі з розстріляними бійцями ЗСУ

Батьки опізнали сина за спідньою білизною і шкарпетками. В середині жовтня вони отримали повідомлення, що військовий зник безвісти на Курщині.

Оксана Голубенко із чоловіком опізнали свого сина Руслана на кадрах з дев’ятьома розстріляними українськими військовими на Курщині, які опублікували аналітики Deep State.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

На початку жовтня аналітики Deep State опублікували в Мережі кадр із розстріляними в Курській області дев'ятьома українськими військовими. На цьому кадрі Оксана Голубенко із чоловіком побачили свого сина Руслана. Опізнали його за спідньою білизною і шкарпетками. 16 жовтня подружжя отримало повідомлення, що син зник безвісти біля села Толстий Луг на Курщині.

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Голубенко на позивний "Руха" був військовослужбовцем 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Перебував на посаді командира відділення розвідки, працював з дронами. 2021 року чоловік підписав контракт із ЗСУ. Під час повномасштабної війни брав участь в обороні Чернігова, а опісля воював на сході України.

Оксана Голубенко розповіла про останню розмову з сином 10 жовтня:

"Мамулечко, буду прориватися зараз, давай". Це останнє голосове його. Я написала йому: "Хай Бог береже", але він вже не відповів".

Сина на кадрі з відео мати впізнала за білизною та шкарпетками.

"За тією білизною, що я купляла йому на море. І ще я знала інформацію, що в нього прострелене плече, і там його видно", – повідомила жінка.

Розстріляні українські військові в Курській області / Скриншот з повідомлення аналітиків Deep State

Руслан ріс у багатодітній родині і був найстаршим. Мати згадує, як син привозив їй великі букети квітів. Цього літа чоловік вперше повіз її на море до Одеси.

"Я така тоді щаслива була, бо я з ним провела стільки сам на сам часу, він так обережно до мене ставився, як до кришталевої вази. Він скількох врятував, скільком допоміг, як він переживав, в нього серце таке добре було. Він всім допомагав, усім. Мені й зараз його побратими телефонують і кажуть: "Як так? Як? Це ж не наш Руслан. Я також хочу вірити, що він живий, я так хочу надіятися, і ця надія буде завжди", – розповіла пані Оксана.

"Радує, що з нього не знущалися, його застрелили, але він не здавався, це 100% не здавався", – додав батько військового Вадим Голубенко.

"Він казав мені, що, мамо, я ніколи не здамся в полон. Ти, каже, пробач мені, але я не хочу, щоб з мене знущалися", – поділилася мама Руслана.

Український військовий Руслан Голубенко / Скриншот з відео

Вона додала, що зробить усе можливе і неможливе, "аби мені привезли дитину".

"Я кожен раз вдивляюся в цю фотографію і думаю, може, вони його без свідомості залишили, знаєте, всяке ж буває. На ньому не видно нічого такого, і кожного разу наче надія якась є, хочеться так вірити в це. Я не хочу вірити, що його немає", – розповіла пані Оксана.

Як розповів співзасновник Deep State Руслан Микула, на Курщині у жовтні були розстріляні 10 українських бійців. На кадрі видно усього дев'ятьох, тому що один загинув під час перестрілки.

"Є така практика, що у дронщиків не так багато своєї апаратури, пов’язаної з антеною, РЕБами. І вони не беруть велику кількість бойових комплектів, бо це дуже рідкісні випадки, коли дронщики вступають у бої. Відбувалися прориви, нам відомо, що артилеристи вступали в бій, тобто це не лише дронщики були. Через те, що відбувався певний хаос, багато хто не знав, що і де відбувається", – розповів Микула.

Він зауважив, що на фото видно, що в одного бійця були зв'язані руки. Тобто частину військових точно взяли в полон, і вони були живі.

"Їх застрелили, можливо, ще хтось із них був поранений і його так само застрелили. В будь-якому разі, це, однозначно, є воєнним злочином", – сказав співзасновник Deep State.

Аналітики припускають, що воєнний злочин могли скоїти російські окупанти зі 155-ї бригади, адже саме вони на тому напрямку наступали на позиції ЗСУ.

До слова, в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська протягом останнього часу збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених.

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