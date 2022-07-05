У Білогорівці українські військові відбили штурмові дії росіян - Гайдай

У Білогорівці Луганської області українські військові відбили штурмові дії армії країни-агресорки Росії.

Окупанти держави-терористки відійшли. Основні зусилля росіян зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Армія російських загарбників продовжує обстрілювали населені пункти області. "Знищення триває", - наголосив Гайдай.

За його словами, на нещодавно окупованих територіях росіяни встановлюють свої порядки. Зокрема, розповідають про відкриття шкіл від 1 вересня, а також обіцяють швидке відновлення комунікацій.

"Це все брехня, те саме було в Маріуполі. Всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдині, на що здатні рашисти - це тероризувати місцеве населення. Орки вже шукають активістів та родини військових, в цьому допомагають колаборанти", - повідомив Сергій Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Як повідомлялося, армія Російської Федерації може взяти "оперативну паузу" після захоплення Лисичанська та виходу до кордону Луганської області. Інститут вивчення війни припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ. Втім, після боїв за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

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