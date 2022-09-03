У Білому домі назвали, коли Росія планує провести "референдуми" на окупованих територіях

За оцінкою американської влади, Росія планує провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України до кінця вересня.

Проте світ не визнає результатів цих "рефрендумів".

Про це представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі сказав інтерв'ю телеканалу "Дождь", повідомляє DW.

Кірбі пояснив, що проведенням фейкових голосувань російська влада хоче "добитися якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів" та компенсувати невдачі на полі бою.

Представник Білого дому запевнив, що ні США, ні міжнародна спільнота не визнають результатів таких "референдумів".

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США застерегли, що Росія може зіштовхнутися із новими санкціями у разі проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

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