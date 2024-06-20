У Білому домі підтвердили, що Україна може вражати цілі на території РФ біля Харківщини та Сумщини

Таким чином Росія буде позбавлена накопичувати сили на кордоні з Україною.

У Білому домі офіційно підтвердили, що надали дозвіл українським військовим застосовувати свою зброю по військових обʼєктах на території РФ поблизу Харківської та Сумської області.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області", - зазначив представник адміністрації США.

Він зазначив, що таким чином Росія буде позбавлена накопичувати сили на кордоні з Україною, звідки вона проводить свої атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська корпорація вироблятиме боєприпаси в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що в РФ "закінчуються" ув'язнені: кого планує мобілізувати держава-агресор.

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