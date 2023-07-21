У Білому домі повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16

У Вашингтоні переконані, що не лише F-16 зможуть змінити ситуацію на полі бою.

Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця 2023 року.

Відповідну заяву зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в ефірі телеканалу Fox News.

"F-16 прибудуть в Україну, швидше за все, до кінця року", - заявив він.

Також за його словами, у Вашингтоні переконані, що не лише F-16 зможуть змінити ситуацію на полі бою. Він додав, що наразі Києву більше необхідні боєприпаси для артилерії, засоби ППО та бронетехніка.

Зазначимо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав, які літаки в арсеналі російської авіації співставні за характеристиками з винищувачами F-16.

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