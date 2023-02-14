У Білому домі прокоментували можливість ознак інопланетної активності після збитих над країною об'єктів

Чиновники США заявили, що немає ніяких ознак інопланетної або позаземної активності у випадках, в результаті яких були збиті літаючі апарати".

Кілька чиновників Білого дому у США заявили, що не бачать ознак інопланетної активності, зокрема, у випадках зі збитими об'єктами.

Про це пише Reuters.

"Я не думаю, що американцям потрібно турбуватися про інопланетян щодо цих об'єктів, і крапка", - заявив представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу з журналістами в Білому домі.

Зазначимо, що Пентагон упродовж останніх кількох років зробив новий крок з розслідування військових спостережень НЛО.

"Хочу переконатися, що ви почуєте це від Білого дому. Були питання і побоювання з цього приводу. Я хочу це повторити, що немає ніяких ознак інопланетної або позаземної активності у випадках, в результаті яких були збиті літаючі апарати", - повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

На сьогодні, уряд провів до та задокументував до сотень звітів. Невстановлених об'єкти - будь то в космосі, на небі чи навіть під водою продовжують розслідувати.

Додамо, що цей звіт став поворотним моментом після того, як військові витратили десятиліття на відхилення, спростування та дискредитацію спостережень невстановлених літаючих об'єктів та "літаючих тарілок", що датуються 1940-ми роками.

Як стало відомо, Вашингтон не може постачати до України далекобійні ракети ATACMS, бо у США - дефіцит снарядів. У Білому Домі стурбовані, мовляв, цієї кількості не вистачить для забезпечення власних потреб.

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