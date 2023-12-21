У Білому домі розповіли, коли РФ може посилити наступ на Авдіївку

На думку Джона Кірбі, росіяни чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки.

З приходом стійких морозів Росія може вдатися до нового потужного наступу на Авдіївку Донецької області.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

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За його словами, росіяни чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки на Авдіївку.

"Ми побачили, що росіяни насправді не відмовилися від намірів вести наступальні дії, зокрема на сході, в районі Авдіївки. У нас є всі підстави вважати, що коли ґрунт замерзне наприкінці січня та наприкінці лютого, це полегшить російським військам просування", – сказав Кірбі.

Він попередив, що, як і минулого року, Росія атакує критичну інфраструктуру України, перетворюючи зиму і холод на зброю проти мирного населення. Тому потрібно забезпечити українську ППО додатковими можливостями. Кірбі закликав Конгрес США якнайшвидше ухвалити новий пакет допомоги Україні.

"Час не на нашому боці. Ми хочемо отримати (нове – Ред.) фінансування якомога швидше", – підсумував Джон Кірбі.

Ситуація в Авдіївці: головні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Журналіст Юрій Бутусов показав, який вигляд зараз має Авдіївка, яка стала "черговим містом-привидом на мапі України".

Речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін розповів, що на Авдіївському напрямку у росіян немає нестачі техніки, ворог добре організували логістику.

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