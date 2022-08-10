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У Білому домі відповіли, чи вважають Крим "легітимною ціллю" для ударів ЗСУ

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У Білому домі відповіли, чи вважають Крим "легітимною ціллю" для ударів ЗСУ

Фото: Associated Press

Речниця Білого дому запевнила, що США і надалі надаватимуть підтримку Україні.

У Білому домі прокоментували серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим).

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує ТСН.ua.

Запитання: "Чи Крим - легітимна ціль для ударів? Бо раніше Пентагон переконував, що Крим не може стати ціллю зброї, яку надає Україні".

"Я не маю для вас іншої відповіді ніж та, що ми продовжимо підтримувати Україну, яка бореться за свою свободу, суверенітет проти брутальної атаки Росії", – відповіла Карін Жан-П'єр.

Вона запевнила, що США і надалі надаватимуть підтримку, щоб Україна могла дати відсіч неспровокованій агресії Росії. І це продовжуватиме залишатися пріоритетом Сполучених Штатів.

"Бої продовжуються на сході та південному сході країни, і вони далекі від закінчення. Ми знаємо, що це може бути затяжна війна", – зазначила речниця Білого дому.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.  

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