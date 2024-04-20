У Білому домі відповіли, коли Україна отримає перші постачання зброї

Білий дім очікує, що постачання військової допомоги Україні від США розпочнеться "одразу" після того, як законопроєкт із додатковим фінансуванням схвалить Конгрес.

Про це на брифінгу 19 квітня повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Так, на запитання журналістів, як швидко Вашингтон почне постачати Україні військову допомогу після рішення Конгресу, Жан-П'єр сказала: "Одразу ж".

"Ми неодноразово говорили, що українці втратили території через бездіяльність Конгресу. Ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб пакет допомоги був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", – додала вона.

Вона також наголосила, що США не можуть допустити, щоб диктатор Росії Володимир Путін досяг своєї мети захопити Україну.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США голосуватиме за пакет допомоги нашій Україні в суботу, 20 квітня, орієнтовно о 20:20–20:30 за київським часом. Згідно з порядком денним, питання допомоги Україні йде одразу після законопроєкту про допомогу Ізраїлю.

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