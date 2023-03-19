У Білому домі відповіли на заяви щодо припинення вогню в Україні

У США зазначають, що це не відповідає інтересам України.

Білий дім не підтримує ідею припинення вогню в Україні та тимчасового відкладення питання про територіальні кордони. У США зауважують, що такі умови вигідні лише Росії.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

За його словами, це "не відповідає інтересам України, інтересам усього світу, інтересам Статуту ООН". Ба більше, він зауважує, що це було б порушенням Статусу ОНН.

Натомість Кірбі згадав про так званий "мирний план" Китаю, де йдеться, що припинення вогню не повинно закріплювати за Росією нові території.

Зазначимо, що запропонований Китаєм "мирний план" щодо припинення російської агресії проти України свідчить про підтримку Пекіном дій Москви.

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