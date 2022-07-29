У Білому домі відреагували на удар по українських полонених в Оленівці

У Вашингтоні очікують на повну розвідувальну інформацію щодо вибуху в приміщенні, де росіяни утримували українських полонених.

Станом на цей час США не володіють достатніми розвідувальними даними, щоб робити висновки щодо вибуху в приміщенні, де російські окупанти утримували військовополонених, зокрема бійців з “Азовсталі”.

Про це написав у Twitter репортер "Голосу Америки" Михайло Комадовський з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"У нас просто недостатньо інформації, щоб розумно коментувати ці дуже ранні повідомлення", - зазначив Кірбі.

Раніше українська розвідка заявила, що удар по колонії в Оленівці організували російські окупанти - ймовірно був вибух в самому приміщенні з українськими полоненими, а теракт здійснили найманці з ПВК "Вагнера".

Згодом було опубліковано спільну заяву СБУ, ГУР МОУ та Генштабу ЗСУ з приводу терористичного акту РФ проти українських військовополонених.

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