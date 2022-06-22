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У Білому домі відреагували на заяву Пєскова про можливу страту двох полонених американців

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У Білому домі відреагували на заяву Пєскова про можливу страту двох полонених американців

Фото: УНІАН

Представник адміністрації президента США назвав “жахливим” припущення речника Путіна щодо можливої смертної кари для американських громадян, які захищали Україну.

У вівторок, 21 червня, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі прокоментував заяву Дмитра Пєскова щодо можливої страти двох американців, які потрапили в полон під час війни, яку розв’язав Кремль в Україні. 

Про це повідомляє Reuters.

“Жахливо, що державний чиновник у Росії навіть може запропонувати смертну кару для американських громадян в Україні, - сказав представник Білого дому.

Таким чином він відреагував на недавню заяву Пєскова про те, що затримані в Україні громадяни США підлягають судовим рішенням і не виключено, що їм загрожує страта.

Речник Путіна вважає, що американські добровольці нібито не мають відношення до української армії, тому на них не поширюється дія положень Женевських конвенцій.

Насправді ж усі іноземці, які воюють за Україну, підписали контракт із ЗС, тож, відповідно до міжнародних норм, на них поширюється правовий статус комбатантів, який налає право на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

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Нагадаємо, раніше так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом іноземцям, які воювали на боці України.

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