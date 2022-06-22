У Білому домі відреагували на заяву Пєскова про можливу страту двох полонених американців

У Білому домі відреагували на заяву Пєскова про можливу страту двох полонених американців

Представник адміністрації президента США назвав “жахливим” припущення речника Путіна щодо можливої смертної кари для американських громадян, які захищали Україну.

У вівторок, 21 червня, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі прокоментував заяву Дмитра Пєскова щодо можливої страти двох американців, які потрапили в полон під час війни, яку розв’язав Кремль в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Жахливо, що державний чиновник у Росії навіть може запропонувати смертну кару для американських громадян в Україні, - сказав представник Білого дому.

Таким чином він відреагував на недавню заяву Пєскова про те, що затримані в Україні громадяни США підлягають судовим рішенням і не виключено, що їм загрожує страта.

Речник Путіна вважає, що американські добровольці нібито не мають відношення до української армії, тому на них не поширюється дія положень Женевських конвенцій.

Насправді ж усі іноземці, які воюють за Україну, підписали контракт із ЗС, тож, відповідно до міжнародних норм, на них поширюється правовий статус комбатантів, який налає право на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN назвав метою війни в Україні – знищення Росії

Нагадаємо, раніше так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом іноземцям, які воювали на боці України.

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