У Білому домі вважають, що Росія готується до нового наступу в Україні

У Сполучених Штатах Америки вважають, що російські війська зможуть спробувати розпочати новий наступ в Україні вже у найближчі тижні. Окупанти, ймовірно, можуть здійснювати атаки за кількома напрямками.

Таку думку висловив CNN координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.

За його словами, найближі тижні будуть "критичними" у війні РФ. У Вашингтоні вважають, що російський президент-диктатор Володимир Путін "спробує розпочати ще один наступ і, можливо, за багатьма іншими векторами".

"Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, аби Україна була до цього готова", - сказав представник Білого дому.

Кірбі зауважив, що США прагнуть, аби українці могли захистити себе "від будь-якого відновлення російського наступу", а також мали можливість "проводити власні наступальні операції у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір".

"Саме тут ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо для них загальновійськові маневри. Ось чому вони нарощують підготовку з таких речей, як система ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями", - додав він.

Саме тому, наголосив політик, Вашингтон буде забезпечувати країну всім необхідним: "Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості".

Нагадаємо, за словами Джона Кірбі, у Білому домі вважають, що зустріч Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, не пришвидшить закінчення війни Росії проти України. Вашингтон наголошує, що Сі повинен був закликати Росію припинити війну проти України, якщо Китай хоче відігравати конструктивну роль.

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