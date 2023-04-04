У Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК "Вагнера" у Бахмуті

Керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "мʼясорубку".

У Вашингтоні знають, що найманці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат в районі міста Бахмут, же точаться запеклі бої.

Про це заявив представник Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Він заявив, що керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "мʼясорубку".

"США бачать, як Росія зазнає "нищівних втрат... з тим, що війська Вагнера фактично кидають у м’ясорубку", зокрема в Бахмуті", - написав Селдін.

У Білому домі також впевнені, що таким чином керівництво "вагнерівців" таким чином демонструє свою зневагу до своїх солдатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті Донецької області тривають запеклі бої. Російське командування кидає на штурм українських позицій найманців приватної військової компанії "Вагнер" і підрозділи десантників. Окупанти поспішили оголосити про повний контроль над містом, в Збройних силах України цю інформацію спростували.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованій частині Донецької області російські терористи закатували мирного жителя. Відео вони опублікували у своїх соцмережах, видаючи українця за "грузинського найманця".

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