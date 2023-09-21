У Білому домі заявили, що подальша допомога для України є "життєво важливою"

Представник Білого дому заявив, що нинішній етап війни в Україні є "критично важливим".

Ухвалення нового пакета масштабної допомоги Україні є "життєво важливим" для продовження контрнаступу проти російських агресорів.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час віртуального брифінгу, передає Укрінформ.

"Життєво важливо, щоби цей додатковий пакет був ухвалений, тож ми продовжимо взаємодіяти із членами Конгресу", - заявив Кірбі.

Він зазначив, що члени Конгресу впродовж останніх 18 місяців отримували вичерпну інформацію щодо надання допомоги Україні. При цьому він підкреслив, що ніхто не виписує Україні "відкритих чеків", як про це заявляють окремі політики.

"Кожна річ, яку ми надаємо Україні, робиться після вичерпних консультацій з членами Конгресу", - заявив Кірбі.

Представник Білого дому заявив, що нинішній етап війни в Україні є "критично важливим", тому президент Україні Володимир Зеленський під час свого візиту до США запланував зустріч з американськими законодавцями, щоб детально обговорити всю допомогу.

"Ми вважаємо, що для членів Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він зіткнувся в цьому контрнаступі",- зауважив представник адміністрації США.

Крім того, Кірбі заявив, шо американський народ розуміє, яка насправді є ціна підтримки України, яка стримує російських агресорів на східному фланзі НАТО. Він підкреслив, що в іншому випадку ціна суверенітету й територіальної цілісності інших країн для США була б набагато дорожчою як фінансово, так і в людських життях.

Кірбі зауважив, що Україна відстоює свою незалежність на тих сами засадах, на яких колись це робили США.

"Ми теж не побачили б незалежність без іноземної допомоги. І я думаю, що більшість американців можуть це зрозуміти, що тут насправді поставлено на карту", - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден під час зустрічі хоче особисто почути від Володимира Зеленського про прогрес контрнаступу.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США перебувають "на фінішній прямі" у питання постачання далекобійних ракет ATACMS.

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