У Білому домі заявили, що США працюють над передачею Україні систем ППО

Американська влада працює над тим, щоб максимально посилити українську систему протиповітряної оборони.

Про це під час брифінгу заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Журналісти спитали, яке відношення у влади США до того, що Берлін та Варшава домовились розмістити системи Patriot у Польщі, а не в Україні.

Карін Жан-П'єр заявила, що Вашингтон вітає зусилля союзників, які направлені на зміцнення обороноздатності НАТО. Крім того, вона зазначила, що про домовленості про місце розміщення систем треба питати у влади Польщі та Німеччини.

"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання, про комплекси Patriot, мені нема чого анонсувати сьогодні", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина відмовилась передавати Україні системи Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що складність вступу України до НАТО обумовлена позицією Франції та Німеччини.

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