У Білому домі заявили, що українці ефективно використовують касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси "розгортаються" в Україні для захисту від російських агресорів.

Українські військові доволі ефективно використовують касетні боєприпаси, які США надали ЗСУ для захисту від російських агресорів.

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Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, інформує SkyNews.

Він підтвердив розгортання Україною касетних боєприпасів "на місцях" та "досить ефективне" використання цих снарядів українцями.

"Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони досить ефективно їх використовують", – сказав Кірбі.

Крім того, представник Білого дому заявив, що касетні боєприпаси "розгортаються" в Україні для захисту від російських агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Росії в ОБСЄ відверто збрехав, коли заявив, що країна-агресорка нібито не застосовувала касетних боєприпасів в Україні. Факти використання касетних боєприпасів росіянами зафіксовані документами незалежних місій та інституцій самої ОБСЄ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові застосовуватимуть касетні боєприпаси на своїй землі, що є абсолютно справедливим проти загарбників.

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