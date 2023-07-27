У Білому домі зробили важливу заяву про контрнаступ ЗСУ

На жаль, наступ України не такий швидкий, як бажалося б.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що під час контрнаступу українські рухають рухаються. Наступ ЗСУ не перебуває в глухому куті.

Про це представник адміністрації президента США сказав під час брифінгу.

"Вони (ЗСУ - Ред.) вже визнали, що просуваються не так далеко і не так швидко, як їм хотілося б. Проте, вони рухаються. Це не глухий кут. Вони не просто застигли. Українці рухаються", - наголосив він.

За словами Кірбі, Україна повинна сама говорити про прогрес відповідно до плану. Своєю чергою, Вашингтон не ставатиме "вожатими цієї української військової операції".

"Сам президент Зеленський заявив, що справа просувається не так швидко, як йому хотілося б. Щодня вони (ЗСУ - Ред.) просуваються не так далеко, як хотілося б. Сполучені Штати не збираються займати будь-яку позицію щодо цього питання", - наголошує Кірбі.

Крім того, представник Білого дому зауважує, що Штати збираються переконатися, що у Україна має інструменти і можливості, необхідні для того, щоб залишатися в русі.

"Що ми надаємо їм (ЗСУ - Ред.) відповідні інструменти, необхідні їм для того, щоб продовжувати домагатися прогресу в їхньому контрнаступі. Якщо цей прогрес буде кращим, якщо вони будуть задоволені ним, то це буде тільки на користь", - наголошує Кірбі.

Контрнаступ України

Зранку 27 липня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мають успіх на сході під час контрнаступу. Зокрема, оборонці просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області.

Своєю чергою, у Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ. Зазначається, наразі Сили оборони України здійснюють головний удар контрнаступу на південному сході країни. Щобільше - інші сили залишаються в резерві.

Тим часом американські аналітики Інститу вивчення війни у своєму звіті повідомляють, що ЗСУ прорвали російські оборонні позиції на півдні - на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного.

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