У Білорусі активно формують ополчення, війська прикривають ділянку кордону з Україною – Генштаб

У Білорусі активно формують ополчення, війська прикривають ділянку кордону з Україною – Генштаб

У Білорусі активізували процес формування так званого народного ополчення. У військових комісаріатах місцевим жителям роз’яснюють необхідність створення цих підрозділів.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках війська Білорусі виконують завдання з прикриття ділянки кордону.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 9 червня.

"Активізовано процес формування так званого "народного ополчення" республіки білорусь. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів", – йдеться у вечірньому зведенні.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях. Щоб не допустити викриття позицій та місць розміщення військової техніки, місцевому населенню заборонено відвідування лісів.

Нагадаємо, 9 червня з аеродрому Білорусі злетіли російські літаки, з яких окупанти завдали удару по Новоград-Волинському Житомирської області.

Мапа війни за 9 червня: битва за Сєвєродонецьк та мінометні обстріли Чернігівщини

Читайте також: