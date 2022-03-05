У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України - МВС

У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України - МВС

Також в МВС повідомляють, що в Білорусі починається паніка.

У Білорусі чоловіки масово покидають свою країну та виїжджають за кордон. Вони бояться, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко віддасть наказ воювати проти України.

Про це повідомив на спільному телемарафоні UA разом спікер Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"У Білорусі почався масовий виїзд чоловік за кордон. Чоловіки бояться, що Лукашенко може відправити війська до України, в чому я поки що сумніваюся", - розповів він.

Також в МВС додають, що в Білорусі починається панік, яка грає проти РФ. "Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України" - сказав радник міністра внутрішніх справ.