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У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України - МВС

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У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України - МВС

Associated Press

Також в МВС повідомляють, що в Білорусі починається паніка.

У Білорусі чоловіки масово покидають свою країну та виїжджають за кордон. Вони бояться, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко віддасть наказ воювати проти України.

Про це повідомив на спільному телемарафоні UA разом спікер Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"У Білорусі почався масовий виїзд чоловік за кордон. Чоловіки бояться, що Лукашенко може відправити війська до України, в чому я поки що сумніваюся", - розповів він.

Також в МВС додають, що в Білорусі починається панік, яка грає проти РФ. "Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України" - сказав радник міністра внутрішніх справ.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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