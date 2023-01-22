У Білорусі для РФ виготовляють "зуби дракона": опубліковано докази

У Білорусі виробляють бетонні піраміди для, імовірно, оснащення оборонних ліній окупантів на тимчасово окупованих територіях України і в самій РФ. Вони мають назви "зуби дракона".

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на видання "Флагшток".

За даними спостерігачів, вперше перевезення "зубів дракона" місцеві помітили у грудні 2022 року. Зазвичай їх транспортують на вантажівках КамАЗ з номерами як РФ, так і РБ. На одну вантажівку можуть навантажити 15-20 бетонних пірамід.

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"За нашими даними, "зуби дракона" вже понад місяць виробляються на Гомельському заводі залізобетонних виробів і відправляються в РФ. Більш того, за попередньою інформацією, Гомельзалізобетон — це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення", — сказано в повідомленні.

Як зазначають спостерігачі, російські війська встановлюють такі бетонні піраміди в тимчасово окупованому Криму, незаконно захопленому Маріуполі та Мелітополі, а також у Білгородській області РФ. А також саме такі піраміди використовує ПВК "Вагнера" під час будівництва своєї так званої "лінії Вагнера" на окупованих територіях України.

Видання припускають, що перевезення бетонних перешкод може свідчити про створення лінії оборони в Гомельській області або Брянській області РФ.

Нагадаємо, у Білорусі 19 січня ближче до кордону з Україною перекинули російські та білоруські вертольоти.

Крім того, як стало відомо, Росія перекидає до Білорусі солдатів у залізничних цистернах.

Раніше лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала світ покарати диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, адже будь-які поступки в розпал війни лише створюють для нього відчуття безкарності. Тихановська наголосила, що політика Лукашенка призвела до початку війни проти України, а його співучасть у війні дозволила провести геноцид у Бучі, Ірпені, Чернігівській та Київській областях.

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