У Білорусі досі стоять російські ракети: Генштаб попереджає про можливі провокації у прикордонних територіях

У Білорусі досі стоять російські ракети: Генштаб попереджає про можливі провокації у прикордонних територіях

Білорусь укріплює свої території в Брестській і Гомельській областях поблизу українського кордону.

Ймовірно країна збирається здійснити провокації в цих прикордонних районах.

Про це 30 квітня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що на території Білорусі досі розгорнуті російські ОТРК "Іскандер-М", тому зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Крім того, окремі авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил Росії і далі базуються на визначених аеродромах в Білорусі.

Нагадаємо, у Міноборони України попередили про можливі ракетні удари російських військ з Чорного моря. Адже РФ зосередила там три носії крилатих ракет типу "Калібр". Сумарний залп цих носіїв становить близько 20 ракет.

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