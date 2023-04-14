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У Білорусі готують майданчики для стратегічної ядерної зброї — міністр оборони РБ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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У Білорусі готують майданчики для стратегічної ядерної зброї — міністр оборони РБ

Фото: Міноборони Білорусі

Хренін заявив, що для відповіді у разі "продовження ворожої риторику" Заходу Білорусь підготувала техніку, літаки, здатні нести ядерні боєприпаси, та отримала від Росії комплекс "Іскандер".

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін погрожує, що "за потреби" країна готова розмістити на своїй території стратегічну ядерну зброю. Каже, що вже готують майданчики.

Про це він сказав у п’ятницю, 14 квітня, повідомляє пропагандистське агентство Белта.

Хренін заявив, що для відповіді у разі "продовження ворожої риторику" Заходу Білорусь підготувала техніку, літаки, "здатні нести ядерні боєприпаси", та отримала від Росії комплекс "Іскандер", "здатний здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками".

"Якщо потрібно, ми матимемо й стратегічну ядерну зброю. І ми вже займаємося підготовкою майданчиків, які існують. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок", — сказав Хренін, пригрозивши, що "на силу відповідатимемо лише силою".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 10 квітня попросив у Росії гарантії безпеки для своєї країни. Диктатор також розповів про свою домовленість з Володимиром Путіним.

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Дата публікації
Перегляди
491
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