У Білорусі МіГ-31К проводить тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою: у чому небезпека

Російський МіГ-31К, який вже двічі 13 листопада підіймався в небо над Білоруссю, проводить тренувальні польоти з ракетою "Кинжал".

Про це заявила моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на фотодокази.

Вказується, що МІГ-31К ВКС РФ з реєстраційним номером RF-92339, який літав над Білоруссю у супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинжал".

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Моніторингова група також опублікувала світлину, на якій МіГ-31К ВКС РФ під номером RF-92339 несе на собі ракету "Кинжал", і зауважила, що це фото вперше візуально підтверджує, що МіГ-31 з номером RF-92339 був переобладнаний у модифікацію К (може нести на собі "Кинжал"). Зазначається, що раніше така інформація була лише про RF-92462.

Спостерігачі висловлюють переконання, що й третій МіГ-31К з номером RF-92333, що перебуває в "Мачулищах", також може нести на собі ракету Х-47М2 "Кинжал".

"16 жовтня ми підтвердили, що до Білорусі прибули саме три літаки спец.модифікації Міг-31К, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км. Тоді ж ми писали, що разом із Міг-31К до Білорусі могли привезти й гіперзвукові ракети "Кинжал". Припущення було зроблено спираючись на те, що 16 жовтня, на аеродром "Мачулищі" з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ, які цілком могли привезти ракети для запусків з МІГ-31К", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" також зафіксувала, що із Росії на білоруський аеродром "Мачулищі" за останні два дні вісім разів прилітали Іл-76 ВКС РФ. На думку спостерігачів, окупанти вивозять ракети з Білорусі до Ростовської області для постачання ракетами угруповання на Луганському та Донецькому напрямках.

Своєю чергою, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада. Пояснюється це тим, що саме цими днями на острові Балі проходитиме саміт країни "Великої двадцятки".

Раніше пропагандистські росЗМІ повідомили, що Міноборони Росії замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон". У додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.

Крім того, за даними CNN, Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом.

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