У Білорусі морги переповнені, трупи росіян везуть залізницею та ховають на місцевих кладовищах - ЗМІ

Морги в Мозирі та Гомелі переповнені трупами російських окупантів
У кількох містах Білорусі морги переповнені тілами російських окупантів. Так, шпиталі в Гомелі, Мозирі та Наровлі від першого дня війни проти України почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Через наплив російських окупантів, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення. Деяким лікарям погрожували звільненням.
Джерела видання повідомили, що морги в Мозирі та Гомелі переповнені трупами російських окупантів. У Мозирі минулого тижня їх одразу завантажили в потяги "Російської залізниці".
"Трупів було нереально багато! Люди, які були на станції Мозир, були просто шоковані кількістю тіл, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище огородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Може, там почали ховати росіян. Особливо біля Кам’янки – Бокова є аеродром і великий табір росіян", - каже житель Мозиря.
Госпіталь у Мозирі досі переповнений пораненими, з пораненими росіянами працюють абсолютно всі лікарі, навіть вузькі спеціалісти. Тим часом місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють у дитячу лікарню.
Також жителі Гомеля розповідають, що автобуси та ПАЗи (з пораненими росіянами) та вантажівки "Урал" (з убитими) - звичайне видовище в обласному центрі.
"На Уралі їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – розповідає житель Гомеля.
У Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни приймали поранених росіян. Туди приїхали російські лікарі і зайняли кілька поверхів. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.
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