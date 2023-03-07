У Білорусі може змінитися чисельність російських військ: у ДПСУ виступили із заявою

Українська сторона стежить за тим, що відбувається по той бік кордону.

На території Білорусі фіксувалося близько 9-10 тис. російських військових, але наразі спостерігається перекидання підрозділів збройних сил РФ, які проходили в РБ навчання, тож кількість окупаційних військ на цьому напрямку може дещо змінитися.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу.

За його словами, на території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. І раніше ДПСУ фіксувала, що в Білорусі перебувають близько 9-10 тис. російських військових. Але наразі їхня кількість може змінитися.

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"Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону", - повідомив Демченко.

За його словами, попри дії ворога, зараз основне завдання - мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення. У зв'язку з цим триває нарощення оборонних позицій як по лінії кордону, так і в прикордонні. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівської області.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко переконує, що наразі загрози повторного наступу РФ на північ України не спостерігається. Він зазначив, що сили оборони роблять все можливе для того, щоб у разі будь-якого екстремального випадку якнайшвидше вжити заходи і зупинити агресора.

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що ситуація біля кордону з& Білоруссю залишається контрольованою. Однак через присутність на білоруській території російських військових вона, як і раніше, залишається "дещо напруженою".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Володимир Путін продовжує спроби втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України. Утім, Лукашенко розуміє наслідки цього кроку. На думку Данілова, у білорусів немає бажання воювати проти українців, а Україна це належно оцінює та й собі не планує військових операцій проти Білорусі.

Тим часом Білорусь та Росія подовжили спільні навчання збройних сил на території РБ щонайменше до 13 березня.

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