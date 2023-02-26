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У Білорусі на аеродромі, звідки злітають ракетоносці МіГ-31, пролунало два вибухи: подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
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У Білорусі на аеродромі, звідки злітають ракетоносці МіГ-31, пролунало два вибухи: подробиці

Фото: із соцмереж

Дорогу до аеродрому перекрили білоруські силовики.

У Білорусі в неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", звідки злітають російські ракетносці МіГ-31, пролунало два вибухи. 

Про це повідомляє BYPOL - ініціатива, створена колишніми міліціонерами, які не підтримують режим Лукашенка. 

Відомо, що через вибухи пошкоджено військово-транспортний літак РФ та снігоприбиральну техніку. 

За даними білоруських опозиціонерів, біля аеродрому спостерігається велика кількість білоруських "даївців" та військових. Що стало причиною вибуху, поки не повідомляють. 

Нагадаємо, саме з аеродрому "Мачулищі" у Білорусі часто злітають носії ракет "Кинджал" МіГ-31. Через це в Україні одразу оголошують сигнал повітряної тривоги. 

Також у Білорусі зі станції Слонім, що в Гродненській області, на російську станцію Матвєєв-Курган, Ростовська область, 25 лютого було відправлено військовий ешелон РФ. Вибуло з РБ не менше 43 одиниць техніки і близько 250 осіб особового складу.

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Дата публікації
Перегляди
16к
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