У Білорусі налагоджують виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ - військова розвідка

У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану.
У Білорусі планують налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.
"Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових", - йдеться у повідомленні.
За даними ГУР, у зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану.
"Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування", - повідомляє військова розвідка.
Нагадаємо, заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що після втечі з правого берега Херсонщини окупаційні війська можуть перикинути свої підрозділи на Донбас, Запорізький напрямок або спробувати здійснити повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей.
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