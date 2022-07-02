У Білорусі не відбувається формування ударних груп, але є ризик провокацій - Єнін

За інформацією розвідки та міжнародних партнерів, ознаки формувань ударних груп у Білорусі наразі відсутні.
На території Білорусі наразі відсутні ознаки формування ударних угруповань, але є ризик провокацій. Правоохоронці посилили режим чергування на блокпостах.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, пише "Укрінформ".
"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі. Проте, ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення Білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - сказав він.
Євген Єнін також розповів, його кілька разів зупиняли на блокпостах і він показував усі потрібні документи, коли він у п’ятницю повертався з Одеської області.
Також, за його словами, правоохоронці час від часу виявляють "чи то дрони на прикордонні України у північних регіонах, чи то ініціативний перехід громадян РФ або Білорусі на наш бік".
"Усіх подібних осіб ретельно відпрацьовують наші правоохоронці", - резюмував він.
Нагадаємо, білоруський опозиціонер розповів, що змусить його співгромадян вийти на вулиці з протестами.
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