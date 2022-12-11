У Білорусі обманом знову допомагають російським окупантам: підпілля розкрило деталі

У Білорусі на держпідприємствах почали обманом збирати гроші для закупівлі амуніції та форми російським військовим, які воюють проти України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що кошти збирають начебто на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Але, за даними білоруського підпілля, фактично, ці гроші будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим окупантам з РФ.

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"Офіційно ж, кошти збирають нібито білоруським військовим. Збором займається контрольована білоруським міноборони організація “Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав”. Вона створена в 1995 році році, а до основних цілей діяльності організації, згідно статуту, належать соціальна захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території інших держав", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається у Білорусі

Білорусь є ключовим союзником Росії і дві країни утворюють "Союзну державу" з тісними економічними та військовими зв'язками. А від початку повномасштабного вторгнення РФ Лукашенко дозволив Путіну запускати ракети і дрони по містах України, фактично Білорусь є військовим майданчиком для РФ. Саме з Білорусі на Україну 24 лютого пішла перша техніка.

Нині ж Путін чинить тиск на Лукашенка, щоб той повністю прийняв участь у війні в Україні, а білоруський диктатор усі ці місяці намагається усіляко уникати цього, щоб не ризикувати своєї владою, яку він захопив у країні.

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За даними полковника британської армії у відставці Глена Гранта, Росія в Білорусі фактично проводить певну форму мобілізації, в межах якої чоловіки повинні стати на військовий облік, а їхньому виїзду з країни всіляко намагаються завадити. Утім, за оцінками Гранта, окупанти не зможуть створити угруповання військ, необхідне для повторного нападу на Україну з Білорусі.

Крім того, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація про імовірний наступ Білорусі поширюється навмисно, адже такими фейками РФ намагається налякати українців.

Як стало відомо 9 грудня, Білорусь вперше від квітня повністю зняла заборону на відвідування лісів у прикордонній з Україною території. Карта заборон та обмежень на відвідування лісів стала повністю зеленою. Втім, у Гомельському і Мозирському районах Гомельської області все ще присутні російські військові.

Наразі у Білорусі, за даними експерта Олега Жданова, фіксується розташування близько 10 тисяч російських військових. Він вважає, що росіяни не ризикнуть атакувати український кордон, який перетворився на добре укріплений район, лише піхотою. Імовірність наступу стане можливою, якщо буде накопичуватися кількість російських військ із технікою та озброєнням, і чисельність цього угруповання перевалить за 30 тисяч.

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