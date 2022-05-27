У Білорусі обмежують в'їзд та перебування у прикордонній смузі у трьох районах, що межують з Україною (мапа)

У Білорусі обмежують в'їзд та перебування у прикордонній смузі у трьох районах, що межують з Україною (мапа)

У Білорусі запроваджують обмеження на в'їзд та тимчасове перебування у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоївського та Хойніцького районів Гомельської області, що межують з кордоном України.

Тимчасові обмеження почнуть діяти від 1 червня до 31 серпня.

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.

Також читайте Чому Лукашенко побоїться віддати наказ своїм військовим піти війною проти України - білоруський дипломат

Обмеження, що запроваджуються, не поширюються на осіб, які виконують службові обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони Державного кордону на зазначеній території.

Також у зазначений період зупиняється видача перепусток у прикордонну смугу на території Брагинського, Лоївського та Хойніцького районів Гомельської області.

ФОТО: Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь/Telegram

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках перебувають до семи батальйонів Збройних Сил Білорусі, які продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Крім цього, в Гомельській області розгорнули маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу армії РБ.

Наталія Мосейчук до Лукашенка і білоруських генералів: Нам не хотілося б вас хоронити - ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.