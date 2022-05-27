У Білорусі обмежують в'їзд та перебування у прикордонній смузі у трьох районах, що межують з Україною (мапа)

У Білорусі запроваджують обмеження на в'їзд та тимчасове перебування у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоївського та Хойніцького районів Гомельської області, що межують з кордоном України.
Тимчасові обмеження почнуть діяти від 1 червня до 31 серпня.
Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.
Обмеження, що запроваджуються, не поширюються на осіб, які виконують службові обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони Державного кордону на зазначеній території.
Також у зазначений період зупиняється видача перепусток у прикордонну смугу на території Брагинського, Лоївського та Хойніцького районів Гомельської області.
Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках перебувають до семи батальйонів Збройних Сил Білорусі, які продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Крім цього, в Гомельській області розгорнули маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу армії РБ.
Читайте також:
- "Не готові, що РФ програє": Арестович розповів, що всередині ЄС — "різкі протиріччя" щодо України
- "Утихомирити" Путіна неможливо: у Британії назвали спосіб перемоги над Росією
- "Як домовитись із крокодилом, коли він їсть твою ногу?": Джонсон закликав допомогти Україні зброєю