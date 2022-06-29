У Білорусі перевіряють приписний склад та можливості проведення мобілізації - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.
У Білорусі в окремих регіонах військові комісаріати перевіряють кількість військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 29 червня.
"На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Білорусі проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Донбасі українські захисники відбили напад ДРГ біля Верхньокам’янки та Берестового.
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