У Білорусі піднялися в повітря винищувачі та чути нові запуски ракет - моніторингова група

У Білорусі піднялися в повітря винищувачі та чути нові запуски ракет.

Два винищувачі піднялися в Барановичах та ще два - у Ружанах. Також з Мозиря чути запуски ракет.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"17:49 Барановичі. Пішов на зліт винищувач. 17:49 Ружани (Пружанський район), у північному напрямку летять 2 винищувачі. 17:50 Мозир. Можливий запуск ракети. Інформація уточнюється. 17:53 Барановичі. Пішов на зліт 2-й винищувач", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу.

Відомо, що під час останньої повітряної тривоги ракетами обстріляли Хмельницьку область. Також вибухи було чутно і на Житомирщині.

Раніше моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що з території Білорусі на Україну летять ракети.

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