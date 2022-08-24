У Білорусі в небо піднялися винищувачі: у більшості областей України – повітряна тривога

У Білорусі в середині дня 24 серпня у небо піднялися літаки-винищувачі. Водночас у більшості областей України була оголошена повітряна тривога.
Так, у білоруському Могильові у бік південного заходу зафіксовано проліт борту стратегічної авіації.
Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".
За попередньою інформацією, борт міг зайти до повітряного простору Білорусі з Росії.
- 16:05 Ліда, летить винищувач у бік півдня.
- 16:06 Ліда, другий винищувач у бік півдня.
- 16:14 Ліда, повертаються винищувачі.
Нагадаємо, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука висловив думку, що масовані ракетні удари по Україні з боку РФ необов'язково відбудуться саме 24 серпня.
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