У Білорусі в небо піднялися винищувачі: у більшості областей України – повітряна тривога

У Білорусі в середині дня 24 серпня у небо піднялися літаки-винищувачі. Водночас у більшості областей України була оголошена повітряна тривога.

Так, у білоруському Могильові у бік південного заходу зафіксовано проліт борту стратегічної авіації.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".

За попередньою інформацією, борт міг зайти до повітряного простору Білорусі з Росії.

16:05 Ліда, летить винищувач у бік півдня.

16:06 Ліда, другий винищувач у бік півдня.

16:14 Ліда, повертаються винищувачі.

Нагадаємо, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука висловив думку, що масовані ракетні удари по Україні з боку РФ необов'язково відбудуться саме 24 серпня.

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