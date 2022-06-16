У Білорусі розпочали навчання з мобілізації, військовозобов'язаним уже роздали повістки - Жданов

У Білорусі розпочались навчання з проведення мобілізації.

Військовозобов'язаним громадянам Білорусі уже роздали повістки і вони повинні прийти до військкоматів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі програми "ФейгінLIVE" 16 травня.

Олег Жданов, що ці навчання триватимуть до 8 липня. Також до цього часу Білорусь закрила свій повітряний простір, хоча до цієї країни і так вже ніхто не літає.

"У Білорусі почалися навчання з військкоматами і там військкомати розіслали сьогодні повістки. Вони проводитимуть навчання з мобілізації військовозобов'язаних", – сказав Жданов.

Військовий експерт додав, що чоловіки повинні прийти до військкоматів 17-18 червня. Наразі невідомо, чим закінчаться навчання у Білорусі.

Нагадаємо, у середу, 15 червня, відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Також напад Білорусі на захід України вигідний Путіну, оскільки це може завадити постачанню західної зброї. А тому російський диктатор може тиснути на самопроголошеного президента Білорусі, щоб той напав на Україну.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія може напасти на захід України. Фейковому президенту вмерещилось, що "Захід може ввести війська у західні регіони України та напасти на Білорусь".

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