У Білорусі похизувалися "Іскандерами", які здатні здійснювати удари до 500 км (фото)

У Міноборони Білорусі повідомили, що їхні військові розпочали "повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер".

Про це повідомила пресслужба МО Білорусі 1 лютого.

Там заявляють, що нібито вже були і навчання, і практична підготовка на полігонах. Розрахунки укомплектовані офіцерами, прапорщиками та військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом у Білорусі.

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До складу комплексу входить: самохідна пускова установка, транспортно-зарядна машина, командно-штабна машина, машина регламенту та технічного обслуговування, пункт підготовки інформації та машина життєзабезпечення.

За словами начальника ракетних військ та артилерії ЗС РБ, "у Білорусі є достатній запас ракет до комплексу, який дозволить виконати будь-яке завдання на дальності до 500 кілометрів".

"Білорускі Гаюн" пояснює, що це означає, що армійці Лукашенка отримали модифікацію "Іскандер-М" (має радіус поразки до 500 кілометрів) і яка перебуває на озброєнні ЗС Росії, а не, наприклад, "Іскандер-Е" (експортний варіант з дальністю поразки до 280 кілометрів) . Спостерігачі вважають, ЗС Білорусі могли отримати один дивізіон "Іскандерів".

Також фахівці звернули увагу, що на опублікованих відео МО РБ замазані нарукавні знаки військовослужбовців, які експлуатують "Іскандери". "Білорускі Гаюн" припускає, що комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади (в/ч 61732, Осиповичський район), на озброєнні якої перебуває 3 дивізіони радянських ТРК "Точка-У".

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Нагадаємо, РФ у Білорусі продовжує піднімати авіацію та підтягувати техніку.

Тим часом Міністерство оборони Білорусі 31 січня заявило про початок "спільного штабного тренування" разом з військами Російської Федерації.

У Держприкордонслужбі України розповіли, що ударного угрупування, яке б на сьогодні було готове зайти на територію України з території Білорусі, наразі немає. Утім необхідно бути пильними і розуміти, що ворог не полишив намірів захопити Україну.

У ДПСУ кажуть, що від моменту формування наступального угруповання в Білорусі до його можливого вторгнення до України мине щонайменше два тижні, тож українські захисники матимуть час ретельно підготуватися до цього.

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