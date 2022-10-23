У Білорусі помітили іранських інструкторів, які допомагають росіянам запускати дрони

Білоруські партизани розповідають, що нібито саме ці інструктори координували запуски “Shahed-136” по об’єктах інфраструктури України.

У Білорусі помітили іранських інструкторів, які, підозрюють, навчають російських військових та контролюють запуски дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

За останніми даними, на території Білорусі росіяни повністю контролюють авіабази в Барановичах та Ліді. Звідти ж росіяни обстрілюють Україну.

Крім того, в селі Микуличі на Гомельщині помітили групу іранських інструкторів, офіцерів "корпусу вартових ісламської революції". Їх начебто посилено охороняють росгвардійці та офіцери ФСБ.

За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори, імовірно, координували запуски БПЛА “Shahed-136” по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 жовтня російські окупанти атакували південь України "шахедами". Силам оборони вдалося збити 16 з них.

Застосування дронів Росією

Російські війська активно використовують дрони-камікадзе іранського виробництва для атак по мирних містах України, руйнуючи критично важливої інфраструктури, будинки мирних людей, вбиваючи громадян.

Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники, Україні потрібна система ППО.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

Водночас Європейський Союз 20 жовтня у рекордні терміни затвердив санкції проти Ірану за постачання Російській Федерації дронів-камікадзе.

Тим часом The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомляє, що сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе. Інструктори "безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі".

Крім того, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, протягом останніх двох тижнів українським військовим вдалося збити 85% іранських дронів "Shahed-136", запущених РФ.

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