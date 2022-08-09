У Білорусі помітили китайський "хаммер" і зафіксували нове підвезення ракет: всі подробиці (мапа)

Білорусь продовжує допомагати Росії у війні проти України, надаючи, зокрема, свою територію окупантам.

У Білорусі продовжують фіксувати активність військової техніки армій РФ і РБ.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 8 серпня повідомив "Беларускі Гаюн".

Зокрема, спостерігачі знову помітили на трасі М5, Мінськ - о.г Дукора (Пуховичський район, Мінська область), тентовий МАЗ ЗС РБ. Трасою М1, Стовпці (Мінська область) - Мінськ рухалися білоруські тентовий ГАЗ-66 та трал на базі МЗКТ.

У Мозирі, вул. Миру - перетин вулиць Миру та Рижкова, помітили рух тентового "Уралу" ЗС РФ. Ще одне таке авто бачили пізніше на трасі М10, перетин трас М10 та Р32 - Гомель.

Крім того, на трасі М9, Мінськ, перетині трас М9 та Р58 - перетині трас М9 та Р28, бачили три машини РЛС ЗС РБ (одна машина Р-161Ф2М "Екватор").

Варто зауважити, що також учора о 13:20 з а.г. Олехновичі (Молодічненський район, Мінська область) на південь летіли гелікоптери Мі-8 та Мі-24 ВПС РБ. Їз було помічено над а.р. Раків (Воложинський район, Мінська область).

Ще один рух літаків зафіксували о 15:30 в аеропорту "Гомель", де сів літак Іл-76 ВКС РФ (RA-78842). Вилетів звідти він о 18:05.

Цікаво, що вже увечері о 20:00 на трасі М5, Гомель - перетин трас М5 та М8, рухалися два трали ЗС РФ, кожен із чотирма ракетами для ЗРК С-300/С-400.

Також у напрямку полігона "Брестський" 38 одшбр (Брестський район) рухалася колона ЗС РБ: 3 БТР, міномет, 2 МАЗи та "Урал".

Зафіксували спостерігачі і рух трала із танком Т-72 ЗС РБ на трасі М1, Івацевичі - Барановичі. А у напрямку Слонім (Гродненська область) рухалися 3 МАЗи (Кунг) ЗС РБ.

Крім того, минулої доби, о 15:00 в місті Лунинець Берестейської області було помічено Dongfeng Mengshi ЗС РБ.

О 14:35 із Солігорського району (Мінська область) у напрямку півдня летів вертоліт. Надвечір трасою Р-88, Житковичі - Турів, рухалися дві вантажні машини ЗС РБ.

Помітили і УАЗ 2206 та тягач МЗКТ з баластом, які їхали трасою М1, Мінськ - Дзержинськ (Мінська область). А до аеродрому "Барановичі" рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

Нагадаємо, військовий експерт оцінив загрозу нападу ЗС РФ з Білорусі на Україну.

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