У Білорусі поскаржились, що Україна на кордоні підірвала мости та замінувала дороги

Білоруському посадовцю не сподобалось те, що український кордон охороняє тероборона.

Керівник Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо поскаржився на те, що Україна на кордоні підірвала мости та замінувала усі автомобільні та залізничні дороги.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Анатолій Лаппо заявив, що майже всі мости на кордоні з Україною та Білоруссю знищені. Також Сили оборони України замінували усі автомобільні та залізничні дороги, які ведуть до сусідньої держави. Керівнику білоруських прикордонників не сподобалось те, що на українській території "протитанкові міни нібито стоять у три ряди".

Лаппо також поскаржився, що українсько-білоруський кордон нібито охороняє територіальна оборона, а не прикордонники, як у мирний час.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусу почалось повномасштабне вторгнення російської армії. Колони окупантів рушили на Київ. З Білорусі Україну регулярно обстрілюють ракетами. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України.

8 жовтня Білорусь звинуватила Україну в нібито підготовці до провокацій на кордоні. В українській розвідці вважають, що таким чином Путін хоче втягнути білорусів у війну проти України.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Лукашенко постачає російським окупантам боєприпаси зі складів Білорусі. Моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомила, що ймовірно Білорусь передала танки Росії.

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