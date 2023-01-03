У Білорусі приземлився літак, що минулого разу прилітав туди напередодні повномасштабного вторгнення РФ

Востаннє борт ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) прилітав на аеродром у Мачулищах 24 лютого 2022 року.

До Білорусі прибув літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608). Ввечері 3 січня він приземлився на аеродром у Мачулищах.

Про це повідомляє "Білоруські Гаюн",

Попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

Раніше, 30 грудня 2022 року, з Білорусі в РФ відлетів ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" за номером RF-93966, який перебував у Республіці з 14 грудня.

Нагадаємо, у Білорусі постійно відбувається передислокація російських підрозділів.

Наразі небезпеки вторгнення з території Білорусі немає, але водночас фіксується нарощення сил.

Напередодні Нового року Білорусь почала переводити армію на "воєнний час".

Наприкінці 2022-го до білоруського аеродрому в Мачулищах прилетіли 6 військово-транспортних літаків Повітряно-космічних сил РФ Іл-76МД.

Читайте також: