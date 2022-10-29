У Білорусі продовжили військові навчання, які безперервно тривають від квітня

Білоруські військові перебуватимуть на полігонах щонайменше до 7 листопада.

У п’ятницю, 28 жовтня, у Білорусі вкотре ще на один тиждень продовжили військові навчання, які безперервно тривають від 29 квітня.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

“Загальна кількість продовжень склала 27 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду”, - сказано в повідомленні.

29-30 жовтня стануть вихідними для більшості полігонів, але деякі цього тижня працюватимуть без вихідних.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Розклад навчань на білоруських полігонах тепер має такий вигляд:

227 загальновійськовий полігон “Борисовський” (Борисовський район) до 05.11;

Полігон “Гожський” 6 омбр. (Гродненський район) до 04.11;

Полігон “Брестський” 38 одшбр. (Брестський район) до 05.11;

Полігон “Осиповицький” 51 абр. (Осиповицький район) до 04.11;

212-й авіаційний полігон “Німан” (Новогрудський район) до 04.10;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановицький район) 07.10;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 06.11, буде додатково працювати 29 і 30 жовтня;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 06.11, також буде додатково задіяний 30 жовтня.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проводять заходи для нагнітання ситуації на кордоні з Україною.

Читайте також: