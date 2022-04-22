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У Білорусі проводять радіоелектронну розвідку біля кордону з Україною: є загроза ракетно-авіаційних ударів

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У Білорусі проводять радіоелектронну розвідку біля кордону з Україною: є загроза ракетно-авіаційних ударів

gettyimages.com

На сьогодні зберігається загроза завдання російськими військами ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території Білорусі.

Водночас на Волинському і Поліському напрямках російські окупанти активних дій не здійснювали. 

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ 22 квітня.

Там також повідомили, що фіксують нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі. 

Підрозділи зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил Білорусі розгорнули пости постановки радіоперешкод у районах населених пунктах Клімовка та Димамерки.

Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, водночас на півдні України російські кораблі проводить повітряну розвідку узбережжя Чорного моря, вишукуючи цілі для ракетних ударів. Сили ППО збили один російських безпілотник.

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