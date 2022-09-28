У Білорусі раптово розпочалися військові навчання на аеродромі, куди раніше прибули літаки РФ

Там раптово вирішили перевірити бойову та мобілізаційну готовність військової частини, яка обслуговує аеродром у Мачулищах, куди раніше прибували російські літаки.

Про це повідомило Міноборони Білорусі.

Зазначається, що йдеться про військову частину 06752, і навчання там триватиме протягом місяця. Повідомляється, що там відпрацьовуватимуть відновлення військовозобов'язаних навичок, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєздатності.

Варто сказати, що 27 вересня моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила про підготовку Білорусі до масштабного прийому військових ешелонів із Росії.

Нагадаємо, Білорусь відмовилася розміщувати додаткові російські військові бази на своїй території. Як пояснила влада Білорусі, вона не бачить у цьому сенсу.

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