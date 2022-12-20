У Білорусі РФ перекидає техніку до кордону з Україною: прикордонники прокоментували ситуацію

Українські прикордонники не фіксують різкого збільшення військової техніки та окупантів на українсько-білоруському кордоні. Ситуація там залишається контрольованою, а кордон максимально посилений.

Про це в етері "Еспресо" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Демченко зазначив, що наразі не фіксується різке збільшення військової техніки чи особового складу окупантів в Білорусі на кордоні з Україною. Він додав, що так само було і під час того, як Білорусь оголосила раптову перевірку боєготовності своєї армії.

"Ми розуміємо, що Білорусь активно довгий час підтримує РФ у війні. Навіть ця перевірка, яка відбувалась по той бік кордону останні дні для нас нічого не змінює, бо ми посилюємо наш кордон з Білоруссю, як по лінії кордону, так і в прикордонні. Для того, щоб максимально наші сили на кордоні мали можливість стримати будь-якого ворога Білорусь чи Росію. Станом на зараз, кордон максимально посилений в оборонному плані, щоб реагувати на всі можливі виклики на цьому напрямку", - наголосив Демченко.

Перекидання Росією техніки у Білорусі: що відомо

20 грудня моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомила, що російські окупанти перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь – ближче до кордону з Україною.

Зазначимо, що 19 грудня російський диктатор Путін вперше від 2019 року приїхав з візитом до Мінська.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі. Він наголосив, що Україна готова до сценарію безпосереднього втручання Білорусі у війну.

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