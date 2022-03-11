У Білорусі російські окупанти обстріляли ще два населені пункти - Командування Повітряних сил ЗСУ

Росія влаштовує провокацію, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що є інформація про обстріл н. п. Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі. Це - свідома провокація російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Є інформація про обстріл н. п. Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною.
Також міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, зараз російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі. Для маскування росіяни проведуть атаку з повітряного простору України. Таким чином країна-агресорка хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.
Також українські прикордонники показали відео, як росіяни обстріляли територію Білорусі.