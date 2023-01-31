У Білорусі розпочались "спільні штабні тренування" з військами РФ: що відомо

Міністерство оборони Білорусі заявило про початок "спільного штабного тренування" разом з військами Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РБ.

"Сьогодні у Збройних Силах Республіки Білорусь розпочинається спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил)", - заявили в Міноборони РБ.

Як йдеться у повідомленні, протягом тижня представники військових відомств двох країн "відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років". Тема навчань: "Прийняття рішення щодо застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Також повідомляється, що комплекс "спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав" і "є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу – 2023", які пройдуть на території Росії у вересні 2023 року.

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, Росія продовжує направляти нові підрозділи до Білорусі. Так, армія РФ перекинула нові підрозділи до Білорусі для підготовки. Інші військові, що вже пройшли навчання, повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої. Проте ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

Протягом 28-29 січня росіяни на території Білорусі продовжили застосовувати авіацію в рамках спільних військових навчань.

Спільні навчання Збройних сил Росії та Білорусі на території РБ подовжено щонайменше до 6 лютого. Загальна кількість продовжень становить вже 40 тижнів.

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