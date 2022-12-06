10 тисяч призовників розпочали навчання в Білорусі: Лукашенко відправляє своїх солдатів навіть до РФ

За словами Сергія Бульби, зараз у країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.

Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки Збройних сил країни. Це планові навчання внаслідок нового призову, в межах якого набрали близько 10 тисяч призовників. Тож Білорусь займатиметься їхньою підготовкою.

Про це розповів білоруський опозиціонер та керівник "Білого легіону" Сергій Бульба у коментарі "24 каналу".

Є неприємний "дзвіночок"

Крім того, частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками". За словами Бульби, зараз в країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.

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"Це ще не свідчить, що Олександр Лукашенко повноцінно відправить білорусів на війну до України. Однак є певним "дзвіночком". Була інформація, що білорусів відправлять кудись в далекий Сибір, а на їхнє місце відправлять росіян. На щастя, поки масово такого не спостерігається",– повідомив білоруський опозиціонер.

Бульба розповів, що в країні й надалі продовжують навчати російських мобілізованих. Так, російським загарбникам віддали нові казарми на великій військовій базі танкістів, що розташована в селі Печі Мінської області.

"Ба більше, російських "мобіків" розкидали по полігонах на всій території Білорусі – від Вітебської до Брестської області. Причому спробували зробити це рівномірно. Тобто не можна говорити, що вони сконцентровані лише біля кордону з Україною – вони розкидані по всій Білорусі", - розповів білоруський опозиціонер.

Білоруси не зацікавлені в наступі на Україну

Бульба переконаний, що наразі немає жодних ознак того, що може відбутися наступ з території Білорусі. До того ж на території країни перебувають лише близько 32 тисяч мобілізованих – це не те угруповання, яке здатне до наступу.

"Водночас білоруси не зацікавлені в наступі на Україну та насамперед готуються до своєї оборони", - підсумував він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що заяви про "повторний наступ з Білорусі" - це інформаційна спецоперація Росії проти України. Буданов вважає, що РФ стягує війська до Білорусі для оборони, а не нападу.

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