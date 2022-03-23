У Білорусі розповіли, чи планують вони наступати на Україну

У Білорусі заявили, що вони захищатимуть свою державу.
У Білорусі заявили, що їхні війська не планують наступати на Україну, а воюватимуть лише на території своєї держави.
Про це сказав держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в етері одного із білоруських телеканалів.
"Сьогодні Збройні сили, сили та засоби військової організації держави готові захистити країну, але лише на території своєї країни. Про це говорив президент і я вам офіційно заявляю. Ми не допустимо розв'язування та втягування нас у якісь військові конфлікти, але свою країну, свою територію ми захищатимемо. Ми готові її захищати", - заявив Вольфович.
Також держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що його державу нібито "намагаються втягнути у війну проти "братньої" України, але Білорусь нібито завжди була "майданчиком для миру".
Нагадаємо, російські окупанти використовують близько 40 аеродромів, розташованих у Росії, Білорусі та окупованому Криму.
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