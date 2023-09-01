У Білорусі стартували військові навчання: Наєв заявив, що Україна посилює оборону кордону

У Білорусі сьогодні, 1 вересня, стартували військові навчання "Бойове братерство - 2023", які триватимуть до 6 вересня.

Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив у Телеграмі.

Він зауважив, що ЗСУ завжди адекватно реагують на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. А будь-які дії з боку ворога, зокрема, проведення навчань на їхній території – це певний аспект підвищення небезпеки.

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"Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування", - зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ризику для України ядерна зброя у Білорусі не несе.

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